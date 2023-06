Forum Ehrenamt Königswinter 70 Schülerinnen und Schülern schnuppern hinein ins Ehrenamt

Florentine hat es getan, ebenso Maisha, Erin Zeinab und Jonas: Sie alle und mit ihnen rund 70 weitere Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums am Oelberg in Oberpleis und der Jugenddorf Christophorusschule (CJD) in der Altstadt haben bei der Aktion „Heldenpass“ des Forum Ehrenamts mitgemacht und soziales Engagement hautnah erlebt. Für ihr Engagement wurden sie am Haus Heisterbach von Bürgermeister Lutz Wagner und Jochen Beuckers vom Forum Ehrenamt ausgezeichnet.