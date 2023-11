Königswinter: Erste Sitzung im Siebengebirge 750 jecke Weiber schon vor dem 11.11. außer Rand und Band

Königswinter · Schon vor dem offiziellen Sessionsstart am 11.11. legten rund 750 jecke Weiber bei der Mädchensitzung der Großen Königswinterer Karnevalsgesellschaft von 1860 am Samstag mächtig los. In der Aula des CJD war auch in Sachen Musiker, Tanzgruppen und Redner alles vertreten, was in der Narrenzunft Kölner Provenienz Rang und Namen hatte.

05.11.2023, 12:30 Uhr

Tolle Stimmung bei der Mädchensitzung der Großen Königswinterer Karnevalsgesellschaft. Foto: Frank Homann





Von Mario Quadt Redakteur Siebengebirge