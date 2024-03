Polizei ermittelt Ursache 90-Jährige tot in Oberdollendorf aufgefunden

„Am 16. Februar wurde eine 90-Jährige tot in ihrer Wohnung aufgefunden“, bestätigt ein Polizeisprecher auf GA-Nachfrage. Eine Presseinformation dazu gab es seitens der Polizei bis dato nicht. Zuvor hatte der GA erfahren, dass eine 90 Jahre alte Frau in Oberdollendorf in ihrer Wohnung an der Heisterbacher Straße gefunden worden war. Laut der Mutmaßungen aus Königswinter soll sie umgebracht worden sein. Den Ort des Todesfalls bestätigte die Polizei, alles andere hingegen nicht.