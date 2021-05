Auto hat sich überschlagen : A3 bei Königswinter nach Unfall gesperrt

Auf der A3 hat sich ein Auto überschlagen und blieb auf dem Dach liegen. Foto: Ralf Klodt

Siebengebirge Auf der A3 in Höhe Königswinter ist am Mittag ein 20-jähriger Autofahrer auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern gekommen und hat sich überschlagen. Die Autobahn ist in Richtung Frankfurt voll gesperrt.



Die Autobahn 3 ist nach einem Unfall am Montagmittag in Richtung Süden komplett gesperrt worden. Ein Autofahrer hatte sich in Höhe Königswinter-Thomasberg überschlagen. Ersten Informationen zufolge soll ein 20-Jähriger aufgrund von Aquaplaning auf der linken Spur ins Schleudern gekommen sein. Der Autofahrer geriet mit seinem Wagen rechts in den Grünstreifen, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Der Mann wurde nach Angaben der Einsatzkräfte nicht eingeklemmt, Rettungskräfte und ein Notarzt brachten ihn aber in ein Krankenhaus. Wie schwer der Mann verletzt wurde, ist noch unklar.

Der Tagesalarm der Feuerwehr Sankt Augustin hat die Unfallstelle abgesichert und die Fahrbahn gereinigt. Zur Zeit des Unfalls oder kurz vorher hat es im Siebengebirge stark geregnet.

