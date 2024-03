Stundenlange Sperrung Fahrbahn nach Lkw-Brand auf A3 bei Königswinter beschädigt

Aufgrund des Lkw-Brandes auf der A3 bei Königswinter am Donnerstag ist eine Fahrspur beschädigt und gesperrt worden. Nach Angaben der Autobahnpolizei Köln am Freitagmorgen muss auf der rechten Fahrbahnspur in Richtung Frankfurt an entsprechender Stelle die Fahrbahndecke abgetragen und die Spur saniert werden. Wann die Reparatur beginnen wird und wie lange sie dauern soll, war am Freitag noch unklar.