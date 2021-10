Einsatz bei Königswinter : A3 wegen Lkw-Bergung noch längere Zeit gesperrt

Update Bockeroth Ein Lkw ist am frühen Donnerstagmorgen auf der A3 bei Königswinter in die Mittelleitplanke gefahren und hat Feuer gefangen. Die Bergungsarbeiten sind aufwendig, es kommt noch für längere Zeit zu Behinderungen.

Am frühen Morgen ist auf der A3 bei Königswinter ein Lkw aus noch ungeklärter Ursache in die Mittelleitplanke gefahren. Wie die Feuerwehr mitteilte, ereignete sich der Unfall am Bockerother Berg in Fahrtrichtung Köln. Die Autobahn ist in Richtung Köln gesperrt.