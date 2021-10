Einsatz bei Königswinter : Bergung nach Lkw-Brand auf A3 ist abgeschlossen

Ein LKW ist auf der A3 in Vollbrand geraten. Foto: Christof Schmoll

Update Bockeroth Ein Lkw ist am frühen Donnerstagmorgen auf der A3 bei Königswinter in die Mittelleitplanke gefahren und hat Feuer gefangen. Die Bergungsarbeiten waren aufwendig. Der Verkehr in Richtung Köln fließt wieder.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am frühen Morgen ist auf der A3 bei Königswinter ein Lkw aus noch ungeklärter Ursache in die Mittelleitplanke gefahren. Wie die Feuerwehr mitteilte, ereignete sich der Unfall am Bockerother Berg in Fahrtrichtung Köln. Die Autobahn ist in Richtung Köln gesperrt.

Der Lkw verkeilte sich in der Leitplanke zwischen den Fahrbahnen und die Führerkabine fing Feuer. Aus eigener Kraft und augenscheinlich unverletzt rettete sich der Fahrer aus dem brennenden Lkw.

Foto: dpa/--- 15 Bilder Bilder vom Feuerwehreinsatz auf der A3

Trotz des Regens konnten die Einsatzkräfte ein Übergreifen der Flammen auf den mit Pflanzen beladenen Anhänger nicht verhindern. Um an die Glutnester des Anhängers zu kommen, musste die Feuerwehr spezielle Löschlanzen durch den Aufbau schlagen. Dafür sägten die Einsatzkräfte mehrere Löcher in die Wände des Anhängers.

Lesen Sie auch Übersicht über die Verkehrslage : Das sind die aktuellen Staus in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis

Für die Dauer des Einsatzes wurde die A3 in Fahrtrichtung Köln gesperrt. Es bildet sich ein langer Stau, der bis hinter die Landesgrenze reicht. Für die Bergung kam ein Kran zum Einsatz, zuvor wurde der Lastwagen händisch entladen. Ein Spezialunternehmen war am Vormittag dabei, den Löschschaum aufzunehmen. Eine andere Firma bringt neue Leitplanken. Die Bergungsarbeiten konnten am Donnerstag gegen 16.30 Uhr abgeschlossen werden. Der Verkehr in Richtung Köln kann einspurig an der Unfallstelle vorbei fahren.

(ga)