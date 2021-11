Autobahn gesperrt : Führerhaus von Lkw gerät auf der A3 bei Ittenbach in Brand

Führerhaus von Lkw gerät auf der A3 bei Ittenbach in Brand

Königswinter Auf der A3 bei Königswinter-Ittenbach musste die Feuerwehr am Vormittag ein brennendes Lkw-Führerhaus löschen. In Fahrtrichtung Köln wurde die Autobahn vorübergehend sperrt.

Am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr brannte auf der A3 in der Abfahrt Siebengebirge das Führerhaus eines Schüttguttransporters. Der Fahrer konnte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieb unverletzt.