Brand sorgt für Stau : Feuerwehr löscht brennenden LKW auf der A3 bei Königswinter

Königswinter Auf der A3 bei Königswinter hat es am Dienstag einen LKW-Brand gegeben. Der Brand sorgt aktuell für Stau.

Auf der A3 bei Königswinter hat am Dienstagnachmittag in Fahrtrichtung Frankfurt ein LKW gebrannt. Brandursache an dem Sattelzug war nach Angaben der Einsatzkräfte eine heißgelaufene Bremse. Der Brand wurde schnell gelöscht, die Feuerwehr war anschließend noch mit Kühlarbeiten an dem Fahrzeug beschäftigt.