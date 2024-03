Mehrere Verletzte A3 bei Königswinter nach schwerem Lkw-Unfall gesperrt

Aufgrund eines Unfalls am Mittwochmorgen ist die Autobahn 3 zwischen der Anschlussstelle Siebengebirge und dem Kreuz Bonn/Siegburg in Fahrtrichtung Köln gesperrt worden. Laut GA-Informationen hat es am abschüssigen Bockerother Berg einen Unfall zwischen fünf Lastwagen gegeben. Vier Personen wurden dabei leicht verletzt.