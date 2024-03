Lkw brennt auf der Autobahn aus A3 bei Königswinter in Richtung Frankfurt bis in den späten Abend gesperrt

Update | Königswinter · Die Polizei sperrt die Autobahn A3 bei Königswinter in Fahrtrichtung Frankfurt bis in den späten Abend. Der Grund ist die langwierige Löschung eines in Brand geratenen Lkw. Der Rückstau bildete sich bis Lohmar.

14.03.2024 , 20:02 Uhr

In Fahrtrichtung Frankfurt ist die A3 bei Königswinter-Ittenbach wegen eines Lkw-Brandes für den nachfolgenden Verkehr gesperrt. Foto: Ralf Klodt





Von Dierk Himstedt

Die Autobahn A3 in Fahrtrichtung Frankfurt zwischen dem Kreuz Bonn/Siegburg und Königswinter-Ittenbach ist voraussichtlich bis in die späten Abendstunden gesperrt. Der Grund ist die komplizierte und langwierige Löschung eines in Brand geratenen Lkw. Zeitweise gehen die Rückstaus auf der A3 bis nach Lohmar rauf. Wie die Polizei vor Ort mitteilte, hatte aus noch ungeklärten Gründen kurz vor 17 Uhr die Zugmaschine des Lkw Feuer gefangen. Der Fahrer (52) konnte den voll mit Lebensmitteln geladenen Lastwagen noch an den Seitenrand abstellen. Ein weiterer Lkw-Fahrer sei dann noch zu Hilfe geeilt, um mit Feuerlöschern die Flammen zu abzulöschen - jedoch ohne Erfolg. Beide bleiben bei ihrem Einsatz unverletzt. 21 Bilder Lkw-Brand auf der A3 bei Königswinter 21 Bilder Foto: Ralf Klodt Als die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, hatten die Flammen bereits auf die Ladung übergegriffen, verbunden mit starker Rauchentwicklung, die die Sicht auf der Fahrbahn in Richtung Frankfurt erheblich beeinträchtigte. Die Feuerwehr habe nach Informationen vor Ort im weiteren Verlauf der komplizierten und langwierigen Löscharbeiten einen Pendelverkehr zur Löschwasserversorgung zwischen der Unglücksstelle und einem Hotel im Raum Königswinter eingerichtet, da dort ein Wasser-Hydrant zur Verfügung stehe. Zudem komme Löschschaum zum Einsatz. Foto: Ralf Klodt Nach Aussage der Einsatzkräfte werden die Löscharbeiten bis in den späten Abend andauern. Da ausgeschlossen werden müsse, dass sich in der kleinteiligen Ladung keine Glutnester mehr befinden, müsse man die gesamte Ladung aus dem Lkw entfernen und untersuchen, so die Einsatzleitung vor Ort. Nach 19 Uhr ist auch das Technische Hilfswerk (THW) vor Ort, um mit einem so genannten Teleskoplader und einem Bagger die Ladung aus dem Lkw zu bekommen. Unglücksstelle und Sperrung möglichst umfahren Alle Verkehrsteilnehmer, die von Norden in Höhe von Siegburg oder Hennef in Richtung Süden auf der A3 unterwegs sind oder diese Strecke demnächst nutzen wollen, sollten die aktuelle Sperrung möglichst umfahren und die Verkehrshinweise beachten.

(ga)