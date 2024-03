Autobahn war gesperrt Fünf Lkw kollidieren auf der A3 bei Königswinter

Update | Königswinter · Die A3 in Höhe Königswinter ist am Mittwochmorgen aufgrund eines Unfalls in Richtung Norden für mehrere Stunden gesperrt worden. Beim Zusammenstoß von fünf Lastwagen sind vier Personen verletzt worden.

13.03.2024 , 16:00 Uhr

Von Deborah Watter