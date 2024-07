Sperrung in Richtung Köln Bus brennt auf der A3 bei Thomasberg

Königswinter-Thomasberg · Ein brennender Bus auf der A3 bei Thomasberg sorgt am Dienstagnachmittag für einen längeren Stau in Fahrtrichtung Köln. Die Anschlussstelle Siebengebirge in Richtung Norden wurde gesperrt.

23.07.2024 , 15:57 Uhr

Auf der A3 ist ein Bus in Brand geraten. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat





Auf der A3 in Fahrtrichtung Köln steht am Dienstagnachmittag zwischen der Anschlussstelle Siebengebirge und dem Kreuz Bonn/Siegburg ein brennender Bus. Die Autobahn wurde in Richtung Norden komplett gesperrt. Die Verkehrslage in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis Wie die Bonner Polizei mitteilt, wurde die Anschlussstelle Siebengebirge in Fahrtrichtung Norden ebenfalls gesperrt. Es bildete sich ein längerer Rückstau. Nach ersten Erkenntnissen sollen keine Personen mehr im Bus sein. Einsatzkräfte sind vor Ort und bekämpfen den Brand. Weitere Berichterstattung folgt.

(ga)