Reisebus gerät auf A3 in Brand „Das war eine ganz knappe Geschichte“

Update | Königswinter-Thomasberg · Auf der A3 in Höhe Thomasberg ist am Dienstagnachmittag ein Reisebus in Brand geraten. Wie das Verhalten des Busfahrers Schlimmeres verhindert hat.

23.07.2024 , 19:04 Uhr

Auf der A3 ist ein Reisebus in Brand geraten. Foto: Feuerwehr Königswinter