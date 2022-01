A3 nur einspurig befahrbar : Feuerwehr löscht brennenden Lastwagen auf Logebachtalbrücke

Königswinter Die Feuerwehr hat am Dienstagmittag einen brennenden Lastwagen auf der A3 gelöscht. Das mit Tonerde beladene Fahrzeug war auf der Logebachtalbrücke in Vollbrand geraten. Derzeit ist die Autobahn nur einspurig befahrbar.

Der Vollbrand eines Lastwagens hat am Dienstagmittag für Stau auf der Logebachtalbrücke gesorgt. Wie ein GA-Mitarbeiter vor Ort erfuhr, war die Zugmaschine eines Schüttgut-Lastwagens auf der Fahrbahn in Richtung Köln aus bislang nicht bekannten Gründen in Flammen aufgegangen. Der Feuerwehr gelang es schnell, den Brand zu löschen. Anschließend überprüften die Einsatzkräfte, ob die ausgelaufenen Betriebsstoffe des Fahrzeugs für eine Umweltverschmutzung in dem Naturschutzgebiet gesorgt haben könnte.