Umweltdelikt im Siebengebirge : Unbekannte entsorgen Altöl in Rückhaltebecken der A3

Mitarbeiter der Autobahnmeisterei entdeckten das Altöl im Regenrückhaltebecken an der A3 in Höhe ittenbach. Foto: Ralf Klodt

Königswinter Bislang unbekannte Täter haben mehrere Liter Altöl in einem Regenrückhaltebecken an der Autobahn 3 in Höhe Ittenbach entsorgt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei Bonn hat Ermittlungen zu einem Umweltdelikt aufgenommen, das vergangene Woche an der A 3 in Höhe Ittenbach festgestellt wurde.

Wie der Rhein-Sieg-Kreis auf Anfrage mitteilt, hatte die Autobahnmeisterei die untere Wasserbehörde am 8. März über Öl im Rückhaltebecken Logebach informiert. Vor Ort wurde festgestellt, dass Unbekannte offenbar mehrere hundert Liter Altöl in das Becken eingeleitet haben. Laut Polizei geschah die Tat zwischen dem 16. Februar und 8. März.

Da das Becken laut Kreis am Auslauf mit einem Ölabscheider versehen ist und es in der vergangenen Woche keinen Regen gab, wurde das Öl im Becken zurückgehalten. Der Pleisbach beziehungsweise Logebach nahmen keinen Schaden.