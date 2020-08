Autobahn wieder freigegeben : Zwei Tote bei Geisterfahrer-Unfall auf A3 im Siebengebirge

Königswinter Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 3 zwischen Kreuz Bonn/Siegburg und Siebengebirge/Königswinter sind am Samstagabend zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein Geisterfahrer hatte den Unfall ausgelöst. Die Autobahn war bis in den frühen Sonntagmorgen gesperrt.

Ein Geisterfahrer ist am Samstagabend auf der A3 in Fahrtrichtung Siegburg in Höhe Königswinter-Thomasberg mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen. Das Fahrzeug des Falschfahrers, ein VW Polo mit SU-Kennzeichen, wurde bei dem Aufprall auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Der Fahrer, der allein in dem Auto saß, wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und dabei tödlich verletzt.