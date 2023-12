Laster stand in Flammen A3 in Königswinter wieder vollständig befahrbar

Wie die Autobahnpolizei auf GA-Nachfrage mitteilte, waren auch am Abend die Bergungsarbeiten der abgebrannten Ladung noch nicht abgeschlossen. Allerdings konnte die Brandstelle abgesperrt und so die A3 zunächst ein-, am späten Abend dann durchgehend zweispurig neben dem Standstreifen freigegeben werden. Ein Polizeisprecher teilte mit, dass auch um 23 Uhr noch immer Kräfte des THW vor Ort die letzten Aufräumarbeiten leisten, sodass die dritte Spur nicht befahren werden konnte. In den frühen Morgenstunden konnte die Autobahn dann wieder vollständig freigegeben werden. Die Polizei weist darüber hinaus auf erhebliche Beschädigungen auf der Fahrbahn hin, die vermutlich in den nächsten Tagen weitere Sanierungsarbeiten notwendig machen werden.