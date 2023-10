Langer Stau Autofahrer bei Unfall auf A3 bei Königswinter verletzt

Aufgrund eines Unfalls in Höhe Königswinter-Thomasberg hat sich am Mittwochnachmittag der Verkehr auf der Autobahn 3 gestaut. Nach ersten Angaben der Einsatzkräfte war gegen 13.45 Uhr in Richtung Frankfurt ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, in die Böschung gefahren und hat sich dort überschlagen. Dort blieb das Auto schließlich auf dem Dach liegen.