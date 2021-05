Vier Verletzte : A3 Richtung Frankfurt auf Höhe Ittenbach nach Unfall voll gesperrt

Ittenbach Wegen eines Unfalls mit vier Verletzten ist die A3 Richtung Frankfurt auf Höhe Ittenbach derzeit voll gesperrt.

Jedoch wurde laut Neunkirchen eine patientenschonende Rettung durchgeführt. „Dazu wurde das Dach des Fahrzeugs mit hydraulischen Rettungsmitteln abgetrennt, um die schwer verletzte Beifahrerin retten zu können“, so Neunkirchen weiter. Sie sei im Anschluss an den Rettungsdienst übergeben worden.

Insgesamt, so Neunkirchen, gab es vier verletzte Personen, je zwei pro Fahrzeug. Drei davon seien leicht, eine schwer verletzt. Wie lange die Sperrung der Autobahn anhalten wird, konnte Neunkirchen am Nachmittag noch nicht abschätzen. „Es ist großflächig Diesel ausgelaufen, und es befinden sich Trümmerteile auf der Fahrbahn“, sagte er. Zurzeit laufen die Maßnahmen der Polizei zur Unfallaufnahme, „und dann wird die Reinigung der Fahrbahn noch einige Zeit in Anspruch nehmen“, so Neunkirchen. Aktuell staue sich der Verkehr kilometerweit.