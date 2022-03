Lkw-Fahrer eingeklemmt : Autobahn 3 in Höhe Königswinter Richtung Köln voll gesperrt

Symbolfoto. Foto: dpa/Fabian Strauch

Königswinter Die Autobahn 3 ist in Höhe Königswinter-Bockeroth aktuell in Fahrtrichtung Köln voll gesperrt. Dort ist ein kleinerer Lkw auf einen 40-Tonner aufgefahren und dabei in seinem Führerhaus eingeklemmt worden.



Auf der A3 in Höhe Königswinter-Bockeroth hat es am Mittwochmorgen einen schweren Unfall gegeben. Ein kleinerer Lkw ist dort auf einen anderen Lkw aufgefahren. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Fahrer des hinteren Lkw in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Köln komplett gesperrt.