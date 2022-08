Frontalzusammenstoß auf A3 : Sechs Schwerverletzte bei Unfall an der Anschlussstelle Siebengebirge

Update Königswinter Auf der Auf- und Abfahrt zur A3 an der Anschlussstelle Siebengebirge hat es am Donnerstag einen Unfall gegeben. Sechs Menschen wurden dabei schwer verletzt.

Sechs Menschen sind bei einem schweren Unfall auf der Auf- und Abfahrt zur A3 an der Anschlussstelle Siebengebirge am Donnerstag schwer verletzt worden. Nach ersten Informationen der Einsatzkräfte vor Ort sind gegen 17 Uhrzwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. Die 53-jährige Fahrerin eines VW Passats soll dabei plötzlich in den Gegenverkehr der Auffahrt gefahren sein und dort mit einem VW Golf kollidiert, in dem vier Menschen saßen. Dies teilte die Polizei Köln mit.