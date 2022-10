Zwischen Bonn/Siegburg und Siebengebirge : Standstreifen auf der A3 wird für zehn Tage gesperrt

Siegburg/Siebengebirge Wie die Autobahn GmbH mitteilte, wird auf der A3 zwischen Kreuz Bonn/Siegburg und Siebengebirge ab Mittwoch für zehn Tage der Standstreifen in Fahrtrichtung Frankfurt gesperrt.

Auf den nächsten Engpass auf der A3 zwischen Siegburg und Königswinter müssen sich Auto- und Lastwagenfahrer bereits ab Mittwochmorgen einstellen: Wie die Autobahn GmbH erst am Dienstagnachmittag berichtet, fällt auf der A3 zwischen Kreuz Bonn/Siegburg und Siebengebirge in Fahrtrichtung Frankfurt für zehn Tage die Standspur weg. Außerdem, so die Autobahn GmbH, sei „zeitweise“ mit der Sperrung einer weiteren Fahrspur, „vorrangig in verkehrsarmen Zeiten“ zu rechnen, so das Unternehmen.