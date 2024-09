Erste Naturpark-Schule in Königswinter Ab sofort stehen „Draußen-Tage“ auf dem Stundenplan

Gerade erst ist die Johann-Lemmerz-Grundschule in Königswinter zur Startchancen-Schule erkoren worden, jetzt ist eine weitere Plakette im Eingangsbereich hinzugekommen: Seit Samstag können sich Schüler und Lehrer damit rühmen, eine Naturpark-Schule zu besuchen – oberndrein die allererste, die es im Bereich des gesamten Naturparks Siebengebirge gibt. Bei einem kleinen Schulfest unterschrieben Landrat Sebastian Schuster als Vertreter des Naturpark-Trägers, Bürgermeister Lutz Wagner und Schulleiter Sven Haack eine entsprechende Vereinbarung, die eine enge Kooperation zwischen Schule und Naturpark vorsieht. Finanziell unterstützt wird das Projekt Naturpark-Schulen vom Landschaftsverband Rheinland. Die Grundschule in Königswinter soll nicht die einzige Naturpark-Schule bleiben: Mit der Theodor-Weinz-Grundschule in Aegidienberg steht bereits der nächste Kandidat für eine Zertifizierung parat.