Anwohner wollen nicht zahlen : Ärger um Ausgleichsbeiträge für Sanierung in Königswinter

Königswinter In Königswinter hat sich eine neue Bürgerinitiative gegründet. Sie wehrt sich weiter gegen Ausgleichsbeiträge für die Sanierung der Königswinterer Altstadt.

Mit selbst gemachten Transparenten und einer auffälligen Website wollen sie vor allem eins: Aufmerksamkeit für ihr Anliegen. Ihr Motto dabei: Palermo am Rhein. Die Liste ihrer Vorwürfe an die Stadt ist lang. Es sei ungerecht, dass nur zwölf Prozent der Eigentümer im Sanierungsgebiet überhaupt Ausgleichsbeiträge zahlen müssten, lautet einer. Es sei unlogisch, dass Anwohner von Straßen zahlen müssten, in denen nichts saniert wurde, andere dagegen, die in den Genuss von Sanierungsmaßnahmen kamen, keinen Zahlbescheid erhielten.