Alte Maibräuche Als die „weißen Mäuse“ im Oberhau für Ordnung sorgten

Was in wenigen Dörfern noch klappt, ist im Oberhau längst Vergangenheit: die Maiversteigerung. Am letzten April-Abend wurden alle Mädchen in Abwesenheit versteigert, meistbietend. Die Dame mit dem höchsten Gebot war die Maikönigin, ihr Ersteigerer folglich der Maikönig. Das Mädel wurde zu Hause besucht und von ihrer künftigen Würde unterrichtet.