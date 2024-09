Ungewöhnliche Ehe nach dem 2. Weltkrieg Als eine Königswinterin einen britischen Besatzungssoldaten heiratete

In ihrem Garten in England steht ein Mini-Drachenfels. Im Schatten des echten Königswinterer Wahrzeichens wuchs Anneliese Stepney auf. Dort eroberte am Ende des Zweiten Weltkriegs ein Soldat der britischen Besatzungsarmee ihr Herz. An den Beginn dieses Krieges vor fast genau 85 Jahren erinnert sie sich genau. „Am 1. September 1939 beorderten mich meine Eltern sofort nach Hause. Ich war damals bei der Tante in Herne zu Besuch.“