Vier Jahre Bauarbeiten : Altstadt von Königswinter wird zur Großbaustelle

Die Kanalerneuerung auf der Drachenfelsstraße wird sich fast über das gesamte Jahr 2021 erstrecken. Foto: Frank Homann

Königswinter Baustellen vor der Haustür, Lastwagen direkt in den engen Straßen, immer neue Umleitungen für jeden Bauabschnitt – die Bewohner der Königswinterer Altstadt müssen in den nächsten vier Jahren Geduld und Verständnis haben. Aber die lange Bauphase wird am Ende auch belohnt.