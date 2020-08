Wohnbauprojekt in Könisgwinter : Bäume und Spielplatz „Am Stadtgarten“ bleiben

Wohnbauprojekt in Könisgwinter

Es bleibt, wo es ist: Das Spielplatzgelände wird in die neue Planung für das Projekt „Am Stadtgarten“ nicht mehr einbezogen. Foto: Frank Homann

Königswinter Das Projekt „Am Stadtgarten“, mit dem rund 110 bezahlbare Wohnungen mitten in Königswinter entstehen sollten, wird nicht umgesetzt wie geplant. Gutachter sehen Beeinträchtigung durch die geplante Versiegelung des Bodens.

Die Kritiker behielten am Ende recht: Das Projekt „Am Stadtgarten“, mit dem rund 110 bezahlbare Wohnungen mitten in Königswinter entstehen sollten, wird nicht umgesetzt wie geplant. Vor allem ökologische Bedenken wurden bereits bei der ersten Vorstellung laut. Gegen den Bau meldete außerdem die Bürgerinitiative Stadtgarten ein Bürgerbegehren an.