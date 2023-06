Christopher Holderbaum als Nachfolger Andreas Pätz scheidet vorzeitig aus der Spitze der Königswinterer Wirtschaftsförderung aus

Pätz hatte den Posten des Geschäftsführers seit dem Jahr 2001 inne. In seine Zeit fallen die Regionale-Projekte mit der Umgestaltung des Drachenfelsplateaus und die Altstadtsanierung. Der 62-Jährige hatte Geografie, Städtebau und Psychologie studiert. Vor seiner Zeit in Königswinter arbeitete er in Tübingen und Leipzig in der Stadtsanierung und Stadtentwicklung.