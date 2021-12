Studierende untersuchen in Königswinter die Zukunft der Museen : Angehende Wirtschaftspsychologen forschen im Siebengebirgsmuseum

Studierende untersuchen in Königswinter die Zukunft der Museen

Königswinter Angehende Wirtschaftspsychologen der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg suchen für ein Studienprojekt Teilnehmer, die einen virtuellen Rundgang durch die Königswinterer Ofenkaulen-Ausstellung unternehmen.

Die Corona-Pandemie treibt in vielen Bereichen des Lebens die Digitalisierung voran: Wo Abstände einzuhalten sind, werden virtuelle Angebote immer wichtiger – wie auch im Siebengebirgsmuseum in Königswinter. Die Frage ist jedoch: Wie wirken sich diese digitalen Erlebnisse auf das Image eines Museums und vor allem auf die Bereitschaft eines anschließenden Museumsbesuchs vor Ort aus? Das erforschen Masterstudierende der Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (H-BRS) anhand eines virtuellen Rundgangs durch die Sonderausstellung „Über Tage – unter Tage: Der Ofenkaulberg im Siebengebirge“ des Siebengebirgsmuseums der Stadt Königswinter.