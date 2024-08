Kritik an Umbauplänen ebbt nicht ab Anrainer der Rheinallee sorgen sich um die Verkehrssicherheit

Dicke Luft in der Aula der Jugenddorf-Christophorusschule: Das galt, zumindest für einige der Anwesenden, am Dienstagabend nicht alleine angesichts der dort herrschenden Temperaturen. Die Stadt Königswinter hatte eingeladen zur Bürgerinformation über die in einigen Punkten erneut geänderten Umbaupläne für die Rheinallee. Viele Bürgerinnen und Bürger nutzten diese Gelegenheit zur Information. Die Kritik und die Sorgen einiger Anrainer jedoch vermochte der Abend offenkundig nicht zu zerstreuen.