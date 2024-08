Apfelsonntag in Oberpleis „Viel mehr als nur ein verkaufsoffener Sonntag“

Die Äpfel rollen an. Delbar, Gala und Elstar werden die Obsthöfe Siebengebirge und Mohr beim traditionellen Apfelsonntag des Werbekreises Siebengebirge am Sonntag, 1. September, 13 bis 18 Uhr, an ihren Ständen auffahren. Aber die frischen Früchtchen sind ja bei Weitem nicht alles, was diese Veranstaltung immer am ersten September-Wochenende ausmacht und für Zulauf aus der gesamten Region sorgt. Die Läden sind geöffnet und die Geschäftsleute halten einige Überraschungen bereit. Ein buntes Programm erwartet die Besucher zudem. Und Flohmarktfreunde können sich noch zur Teilnahme anmelden und einen Stand entlang der Siegburger Straße belegen.