Leistungsschau von Handel und Gewerbe Apfelsonntag in Oberpleis ein voller Erfolg

Wie berichtet, hatte der Werbekreis Oberpleis vor 34 Jahren einen verkaufsoffenen Sonntag am ersten Wochenende im September initiiert, um den Geschäftsleuten die Möglichkeit zu geben, sich ihren Kunden in entspannter Atmosphäre zu präsentieren. Vor 25 Jahren machten die Veranstalter das Event schließlich zum Apfelsonntag, der auch in diesem Jahr zusätzlich vom guten Wetter am Veranstaltungstag begünstigt wurde.