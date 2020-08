Obst-Aktionswoche in Oberpleis : Statt einen Apfelsonntag wird es eine ganze Apfelwoche geben

Oberpleis Gleich mit einer ganzen Woche feiert der Werbekreis Oberpleis den Apfel. Vom 2. bis 9. September gibt es ein buntes Programm rund um das knackige Obst. Wer dabei sein will, muss sich anmelden.

„Auch wenn wir größere Veranstaltungen wegen der Ansteckungsgefahr absagen mussten, möchten wir doch die Apfelernte begleiten“, so Rösgen. Spannende Führungen für kleinere Gruppen mit bis zu maximal 30 Teilnehmern geben Einblicke in die Besonderheiten des Edelobstanbaus im Siebengebirge.

Blick hinter die Kulissen des Obstanbaus

Wanderung in die Region und weitere Veranstaltungen

Der Werbekreis organisiert außerdem in Oberpleis und Heisterbacherrott einen Apfelmarkt, auf dem dann auch Apfelwaffeln, Apfelpfannkuchen und Getränke angeboten werden. Während der Woche gewähren einige Geschäfte Rabatte und das gesunde Obst ist auch Thema in Restaurants.

Eine weitere Idee der Werbekreis-Mitglieder: das Gutscheinheft „Aus der Region – für die Region“. Mehr als 20 Unternehmen präsentieren in dem Heft ihre Aktionen und Gutscheine. Einkaufen vor der eigenen Haustür lohnt sich also. Um die lokalen Unternehmen in der Corona-Zeit weiterhin zu unterstützen, wurde gemeinsam mit der Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft (WWG) das Portal heimatliebe-siebengebirge.de aufgestellt. 80 Gewerbetreibende sind darin vertreten.

Der Oberpleiser Werbekreis zählt zurzeit 160 Mitglieder, die mit ihren Beiträgen alle Aktionen finanzieren. Rösgen: „Wir freuen uns über jedes weitere Mitglied.“ Und das Lichterfest als weitere große Veranstaltung des Werbekreises? „Wir gehen davon aus, dass diese Traditionsveranstaltung am Donnerstag vor dem ersten Advent, also am 26. November, durchgeführt werden kann“, so Rösgen.