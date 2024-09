Grabung bei Bennerscheid Archäologie-Studierende stoßen auf Funde aus der Römerzeit

Fünf Wochen lang haben Archäologie-Studierende der Bonner Universität bei Königswinter-Bennerscheid nach Spuren aus der Römerzeit gesucht. Mit Erfolg. Der Fund von unzähligen Keramikscherben, die mehrere Kisten füllen, aber auch buntem Mosaikglas einer Schale und einem Spielstein deutet darauf hin, dass an der Stadtgrenze zu Hennef, wo in verschiedenen Epochen Bleierze abgebaut wurden, auch die Römer vor über 2000 Jahren in großem Stil Blei und Silber förderten.