Ratsmitglied unterstützt das Bündnis um Sahra Wagenknecht Auch Andreas Danne aus Königswinter verlässt die Linke

„Ich werde den Aufbau der neuen Partei ehrenamtlich unterstützen“, so Danne. Der 62-Jährige, der in Heisterbacherrott wohnt, ist Mitarbeiter des Bundestagsabgeordneten Christian Leye, der die Linke ebenfalls verlassen hat und Vize-Vorsitzender des Wagenknecht-Vereins ist. Die Fraktionsarbeit im Königswinterer Stadtrat mit dem zweiten Ratsmitglied Michael Droste, der der Linken treu bleibt, möchte Danne fortsetzen. „Ich schätze meinen Kollegen seit Jahren. Wir haben vereinbart, die Ratsperiode in der Fraktion zu beenden. Die Sacharbeit geht ohne Dissonanzen weiter.“