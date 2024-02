Baubeginn in wenigen Wochen Ausbau des Rheinradwegs zwischen Bonn und Bad Honnef kommt in die Gänge

Für den demnächst startenden ersten Bauabschnitt des Radweges zwischen der Bonner Stadtgrenze und der Einmündung der Straße „Am Strandbad“ am Oberkasseler Bootshaus erhält die Stadt aus dem Förderprogramm „Stadt und Land“ vom Land NRW Fördermittel in Höhe von 90 Prozent der Baukosten. Der Radweg soll in weiten Teilen auf vier Meter verbreitert werden. Nur an der Bonner Stadtgrenze wird das nicht möglich sein. Zurzeit ist der Radweg nur zwischen 2,80 und 3,05 Metern breit und weist zahlreiche Engstellen auf. Fördervoraussetzung für den als Vorrangroute eingestuften Radweg ist eine Mindestbreite von drei Metern. Eine weitere Bedingung ist, dass Fuß- und Radweg strikt getrennt werden, was zurzeit noch nicht überall der Fall ist. Der Rheinradweg ist die beliebteste Route im Rhein-Sieg-Kreis, die viel von Pendlern genutzt wird. So wurden im Bereich der Rheinallee in Königswinter im Corona-Jahr 2020 an der Zählstelle des Kreises 365.000 Radfahrer registriert.