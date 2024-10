Kommentar zur Entwicklung des Tourismus in Königswinter Ausklammern der Altstadt war ein Fehler

Als „Spatenstich ins nächste Jahrtausend“ titulierte der damalige Geschäftsführer der Bergbahnen im Siebengebirge, Jürgen Limper, den symbolischen Auftakt der Umbauarbeiten an der Talstation der Drachenfelsbahn zum Besucherzentrum Siebengebirge. Recht sollte er behalten: Was damals geschaffen wurde, finanziert in etwa hälftig von der Bergbahnen im Siebengebirge AG (heute eine GmbH) und aus dem Bonn-Berlin-Ausgleichsfonds, ist bis heute, exakt 20 Jahre später, noch immer sehr vorzeigbar. Beispielsweise zeigen die aktuellen Zahlen der Drachenfelsbahn, dass der Fels und sein Umfeld noch immer ein Magnet für Touristen aus aller Welt darstellt.