Ade triste Metallrutsche: „Außer Rand und Band“ – Das soll aus dem Schulhof der Eudenbacher Grundschule werden

Grundschulen

Die Grundschule in Eudenbach, Schulstraße 14, öffnet am Samstag, 21. Oktober, ihre Türen und lädt alle künftigen Erstklässler und ihre Eltern zu einem Besuch ein. Beginn ist um 8.50 Uhr mit der Begrüßung im Forum. In der zweiten Stunde von 9.05 bis 9.50 Uhr haben die Kinder die Möglichkeit, in einer Lerngruppe der ersten Klasse am Unterricht teilzunehmen. Die Eltern können sich in dieser Zeit im Forum durch den Förderverein bewirten lassen.

Offene Türen hat am selben Tag auch die Grundschule Sonnenhügel in Oberpleis. Beginn ist hier um 9 Uhr. Eine Teilnahme am Unterricht ist für die Kinder von 9.15 bis 10 Uhr möglich. Nach der Pause können sich Kinder und Eltern ab 10.30 Uhr von der Schülervertretung durch die Schule führen lassen oder diese selbstständig erkunden. qg