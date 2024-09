„Zwischen Wingert und Busch“ Ausstellung im Siebengebirgsmuseum zeigt Zusammenhang von Weinbau und Wald

Für die zahlreichen Weingüter im Siebengebirge gewährleisteten die Niederwälder die Existenz als Selbstversorgerbetriebe. Mehr noch: Ohne Wald zu besitzen oder pachten zu können, war der Weinbau gar nicht möglich. Der Wald lieferte den Winzerfamilien jedes Jahr hunderte von Weinbergspfählen und Brennholz. Da auch Vieh gehalten wurde, ließ sich das Laub als Einstreu und das Kraut am Boden als Futter nutzen. Das Vieh wiederum lieferte den nötigen Dünger für die Weinberge. So ein Niederwald hatte also eine Multifunktionalität und ermöglichte einen wirtschaftlichen Kreislauf, der sich offener zeigte, als es in den heutigen nach Funktion getrennten Flächen betrieben wird. Zum Anbinden der Reben an die Weinbergspfähle wurden zudem gepflanzte Weiden geschnitten.