Schau im Siegburger Kreishaus Ausstellung nennt Opfer und Täter von NS-Verbrechen im Rhein-Sieg-Kreis beim Namen

Anschließend brachten die Nationalsozialisten den bereits fünffachen Familienvater über Andernach in die „NS-Tötungsanstalt Hadamar“ in Hessen. Dort wurde Josef Fuhr im Juli 1941 in der Gaskammer ermordet. Wilbert Fuhr, Enkel von Josef Fuhr, recherchierte mit Akribie in den 1990er-Jahren den Fall seines Großvaters Josef Fuhr und machte ihn so bekannt. Bei der Ausstellungseröffnung gewährte Wilbert Fuhr, der ebenfalls in Eudenbach lebt, mit dem Schicksal seines Großvaters beklemmende Einblicke in die eigene Familiengeschichte.