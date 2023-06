Fahrbahn kurzzeitig voll gesperrt Auto brennt auf A3 im Siebengebirge aus - fünf Verletzte

Vier Menschen haben auf der A3 im Siebengebirge nach einem Autobrand eine Rauchgasvergiftung erlitten. Kurz darauf sei ein weiterer Mensch bei einem Auffahrunfall verletzt worden, erfuhr ein GA-Reporter vor Ort. Die vier Menschen seien demnach am Samstag in Fahrtrichtung Köln unterwegs gewesen, als ihr Auto etwa um 14 Uhr kurz vor der Anschlussstelle „Siebengebirge“ in Brand geraten sei. Die Insassen seien darauf ausgestiegen und die A3 entlanggelaufen. Dabei hätten die Menschen „erhebliche Mengen“ an Rauchgas eingeatmet. Sie mussten von insgesamt vier Rettungswagen und einem Notarzt betreut werden, hieß es.