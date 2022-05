Feuerwehreinsatz in Ittenbach : Auto brennt auf Waldparkplatz auf Margarethenhöhe völlig aus

Das Fahrzeug würde bei dem Brand völlig zerstört. Foto: Ralf Klodt

Königswinter Ein Auto ist am Sonntagmittag auf einem Wanderparkplatz in Köpnigswinter-Ittenbach komplett ausgebrannt. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Kräften vor Ort. Zwei weitere Fahrzeuge wurden in Mitleidenschaft gezogen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael Wrobel und Ralf Klodt

Aus bisher noch ungeklärter Ursache ist am Sonntagmittag auf einem Wanderparkplatz auf der Margarethenhöhe in Königswinter-Ittenbach ein Fahrzeug in Brand geraten. Trotz des Einsatzes der Feuerwehr brannte der Renault Scenic komplett aus. Auch zwei neben dem Wagen geparkte Fahrzeuge wurden in Mitleidenschaft gezogen.