Fahrer missachtet Absperrung Auto bleibt in Königswinter im Hochwasser stecken

Königswinter · Am Rheinufer in Königswinter hat sich am Freitag ein Auto im Hochwasser festgefahren. Da der Fahrer zuvor eine Sperrung missachtet hat, erwartet ihn nun eine Anzeige.

05.01.2024 , 10:45 Uhr

In Königswinter hat sich ein Auto im Hochwasser festgefahren. Foto: Lydia Schauff





Auf der Rheinallee in Königswinter hat sich am Freitagmorgen in Höhe des Hotels Maritim ein Auto im Hochwasser festgefahren. Die Polizei wurde gegen 8.18 Uhr alarmiert. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Allerdings erwartet ihn eine Anzeige, da er zuvor eine Straßensperrung, die aufgrund des Hochwassers aufgestellt worden war, missachtet hat. Rheinpegel steigt weiter an - Höchststand am Freitagabend erwartet Hochwasser an Rhein und Sieg Rheinpegel steigt weiter an - Höchststand am Freitagabend erwartet Umgestürzter Baum versperrt Radweg in Bad Godesberg Hindernis in Mehlem Umgestürzter Baum versperrt Radweg in Bad Godesberg Laut Polizei stand das Rheinwasser etwa kniehoch am Ufer, als sich der Fahrer mit seinem Kleintransporter darin festgefahren hatte. Die Bergung des Autos gestaltete sich schwierig, so ein Polizeisprecher. Der Abschleppdienst konnte aufgrund des Wassers nichts ausrichten. Schließlich schob die Feuerwehr den Wagen aus dem Wasser.

(ga)