Bilanz der Feuerwehren im SIebengebirge Auto überschlägt sich an der A 3 bei Ittenbach

In Bad Honnef war die Freiwillige Feuerwehr am Neujahrsmorgen um 1.11 Uhr in Aegidienberg zu Löscharbeiten an einer brennenden Mülltonne gerufen worden. Am Mittag um 12.39 Uhr kam eine zweite Einsatzstelle, dieses Mal in Rhöndorf. Erneut handelte es sich um eine brennende Mülltonne.