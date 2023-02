Marokkanisch-niederländisches Täternetzwerk : Mutmaßliche Automatensprenger von Stieldorf stehen vor Gericht

Vor dem Bonner Landgericht müssen sich die drei Männer (vorne 2. v. rechts; hinten 2. v. links und hinten 2. von rechts) verantworten. Foto: Leif Kubik

Königswinter Drei mutmaßliche Angehörige eines marokkanisch-niederländischen Täternetzwerks stehen seit Mittwoch vor dem Bonner Landgericht. Auch in Königswinter-Stieldorf versuchten sie einen Geldautomaten zu sprengen.



Kurze Vorstellungsrunde, Verlesung der Anklage und die Bitte der beteiligten Anwälte um ein Rechtsgespräch: Am Mittwoch ging der Auftakt zu einem Prozess gegen drei mutmaßliche Geldautomatensprenger zu Ende, bevor er noch so richtig begonnen hatte. Vor der 3. Großen Strafkammer am Bonner Landgericht muss sich das Trio wegen versuchten und vollendeten Diebstahls mit Waffen, schweren Bandendiebstahls und Herbeiführung von Sprengstoffexplosionen verantworten.

Zwei 27-jährigen und einem 24-jährigen Niederländer wird von der Staatsanwaltschaft Düsseldorf vorgeworfen, in wechselnder Beteiligung drei Geldautomaten in Königswinter, im bayrischen Memmingen, in Ockenheim in Rheinland-Pfalz sowie im sächsischen Markranstädt gesprengt beziehungsweise dies versucht zu haben. Hintergrund: Der Düsseldorfer Strafverfolgungsbehörde ist die Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen (ZeOS NRW) angegliedert, die für herausgehobene Verfahren organisierter Kriminalität zuständig ist.

Planen Anwälte Deal: Tataufklärung gegen milde Strafe?

Ob es sich bei den angeklagten Straftaten tatsächlich um organisierte Kriminalität handelt, muss nun das Verfahren zeigen. Möglicherweise suchen die Anwälte der Angeklagten über Verständigungsgespräche einen Deal nach dem Schema Hilfe bei der Tataufklärung gegen mildere Strafen auszuhandeln. Die Staatsanwaltschaft geht jedenfalls davon aus, dass sich die drei Angeklagten spätestens im August 2019 mit weiteren Mitgliedern zu einer Bande zusammenschloss.

Deren Ziel: Geldautomaten im gesamten Bundesgebiet mittels Sprengung zu leeren. In der altehrwürdigen Universitätsstadt Utrecht in den Niederlanden soll ein ausgedehntes marokkanisch-niederländischen Täternetzwerk entstanden sein. Zu ihren Raubzügen brachen die Männer laut Anklage aber aus dem südlimburgischen Kerkrade unweit der deutschen Grenze auf.

Hier sollen sie eine sogenannte Bunkergarage unterhalten haben, in der Fahrzeuge mit deutschen Nummernschildern aus dem jeweiligen Zielgebiet geparkt waren. In den Niederlanden selber war die Bande offenbar nicht aktiv, da bei unseren Nachbarn inzwischen die Sicherheitsvorkehrungen der Automaten durchgängig verschärft wurden.

Im Allgäu sollen die Täter am 25. August 2019 11.550 Euro erbeutet und einen Sachschaden von circa 16.500 Euro verursacht haben. Am 10. April 2021 scheiterte ein Raub im sächsischen Markranstädt offenbar an einer dort installierten Vernebelungsanlage. Nach dem Abmontieren der Deckplatte löste die Sicherheitseinrichtung des Automaten aus. Die Täter hinterließen allerdings dennoch einen Sachschaden von rund 24.000 Euro.

Am 9. August vergangenen Jahres hielt ein Automat im rheinland-pfälzischen Ockenheim der Sprengung stand: Der Inhalt von 217.000 Euro blieb in der Bank; die Täter verursachten aber auch hier einen erheblichen Sachschaden von mindestens 153.000 Euro.