Autor aus Königswinter stellt neues Buch vor Die Beschäftigung mit dem Sterben nicht als Tabu begreifen

Rüdiger Standhardt sieht es mit dem Gedanken an den sicheren Tod eines jeden Menschen ebenso. Wer sich mit dem eigenen Sterben schon zu Lebzeiten bewusst auseinandersetze, würde die Fülle des eigenen Lebens tiefer erfahren und schätzen können. Standhardt, geboren 1962 in Bonn, ist Diplom-Pädagoge und studierte evangelische Theologe. Seit vielen Jahren ist er in der Erwachsenenbildung tätig, arbeitet als Persönlichkeits- und Achtsamkeitstrainer, ist Autor zahlreicher Bücher, die sich insbesondere mit dem Thema Vorbereitung auf den Tod auseinander setzen. Rüdiger Standhardt lebt in Königswinter und ist als ehrenamtlicher Hospizbegleiter beim ambulanten Hospizdienst „Ölberg“ aktiv.