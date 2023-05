Neuer Roman der Königswinterer Autorin Michaela Küpper Als die Frauen in der „Stunde Null“ mit den Problemen ganz alleine waren

Angesiedelt ist das Geschehen in einem vor dem Krieg bei Touristen beliebten Ort im Mittelrheintal. Einen konkreten Namen hat dieses Städtchen allerdings nicht – und das hat Gründe. „Ich wollte keinen Heimatroman schreiben“, bekundet die Autorin. Das Rheintal stehe symbolisch für das Kriegsende – unter anderem wegen der „Brücke von Remagen“. Ferner sollten die Alltagsgeschichten der Nachkriegszeit, als viele Männer noch in Gefangenschaft waren, nach endlich langer Zeit heimkehrten oder langsam die traurige Gewissheit herrschte, dass sie gar nicht mehr aus dem Krieg zurückkehren werden, nicht aus der Sicht von Großstädtern geschrieben sein. „Nein, es sollte keine Trümmerfrauen-Geschichte sein“, sagt die studierte Soziologin. Und: Was die Geschichte der mutigen, zupackenden Frauen ihres Buches angeht, konnte sich Küpper in einer Kleinstadt eher auf den Wiederaufbau des Lebens konzentrieren, da Teile der Infrastruktur in Kleinstädten noch eher existent waren als in Großstädten, die großflächig überall im früheren Deutschen Reich in Trümmern lagen.