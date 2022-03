Neue Verkehrsführung für Baustelle der Tunnelkette : B 42-Ausfahrt Oberdollendorf wird gesperrt

Arbeiten an der Tunnelkette Oberdollendorf : B 42-Auffahrt Richtung Bonn am Donnerstag gesperrt Die Auffahrt auf die B 42 in Oberdollendorf Richtung Bonn ist am Donnerstag, 17. März, nur eingeschränkt möglich. Von 9 bis gegen 15 wird die Auffahrt wegen der Sanierungsarbeiten an den Tunneln gesperrt.